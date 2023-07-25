«التجمع»: من عاصروا بطش الاحتلال والملكية يدركون قيمة مكتسبات ثورة 23 يوليو

دعا عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع، الجهات المعنية في الدولة إلى إنتاج أفلام ومسلسلات تحكي الفترة التي عاشتها البلاد فيما قبل ثورة 1952 في عهد الملكية وبطش الإنجليز.

مكتسبات ثورة 23 يوليو 1952

قال عاطف مغاوري في تصريحاته لـ الوطن: «الكثير من الأجيال الحالية لم تعش فترة ما قبل عام 1952 ولم يعرفوا حجم المكتسبات التي حققتها البلاد عقب نجاح الثورة من تقدم في كافة المجالات، لاسيما مجالات الصناعة بعد أن كانت مصر في عزلة تامة عن أي نهضة صناعية بالعالم».

حزب التجمع

تابع نائب رئيس حزب التجمع أن هناك من يحاول طمس التاريخ وتزييف الحقائق، ويوهم الشباب بأن مصر في عهد الملكية كانت تنعم برخاء والظروف المعيشية للمواطن المصري كانت جيدة، مستغلين فئاتهم العمرية الصغير التي لم تحظ بأي مدى سنوي من قريب أو بعيد للثورة.

واختتم نائب رئيس حزب التجمع حديثه مؤكدا على أن ثورة 23 يوليو من العام 1952 ستظل نقطة خالدة في التاريخ المعاصر لمصر والأمة العربية.