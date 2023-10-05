الكشف على 1307 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نفذت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية جزيرة نكلا بشبراخيت، وتم الكشف خلالها على 1307 مواطنين مجانا من خلال 9 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية بالبحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 307 - عيادتي الأطفال 295- الجراحة 230 - النساء 101 - تنظيم الأسرة 22 - العظام 240- الأنف والأذن 111»، كما تضمنت وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصُرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف القوافل الطبية في البحيرة

تأتي القوافل الطبية تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.