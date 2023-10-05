طرق حجز تذاكر القطارات للطلاب والمسافر.. وفر وقتك مش شرط تروح المحطة

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة والاستفادة الأمثل من التكنولوجيا للتسهيل على المواطنين، قدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عدة طرق لحجز تذاكر القطارت، دون التقيد بالذهاب إلى المحطات، حيث يمكن للمواطن حجز التذكرة من منزله إلكترونيا أو من منافذ فوري.

طرق حجز تذاكر القطارات

مع بداية العام الدراسي الجديد، تستعرض «الوطن» طرق حجز تذاكر القطارات، للطلاب وجموع المواطنين من معتادي السفر بقطارات السكة الحديد، في ظل ارتقاء وزارة النقل بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتوفير الوقت وتقليل الازدحام والقضاء على الطوابير أمام شبابيك التذاكر بمختلف المحطات على مستويات الجمهورية.

5 طرق لحجز تذاكر القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة حجز تذاكر القطارات من البيت عبر عدة طرق توفر على المواطن الذهاب إلى المحطة والتكدس في الطوابير فضلاً عن إمكانية حجزها في أي وقت.

الحجز الالكتروني لتذاكر القطارات «أون لاين»

- من خلال موقع الحجز الإلكتروني المخصص من قبل هيئة سكك حديد مصر من هنــــــــــــا.

- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر لهواتف أندرويد من هنـــــــا وهواتف آيفون من هنــــا.

حجز تذاكر القطارات من منافذ فوري

- منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات الدرجة الثالثة المكيفة وقطارات التهوية الديناميكية للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي تصل نحو 320 منفذا.

حجز تذاكر القطارات من المحطة والمكاتب والنقابات

- يمكن حجز تذاكر القطارات من شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

الوقت المناسب لحجز تذاكر القطارت

وحول أنسب موعد لحجز تذاكر القطارات أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، وإتاحة دفع قيمة التذاكر بالكروت الذكية، مثل: «كروت الإئتمان وكروت الخصم المباشر الـ Debit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى الـPOS لسداد قيمة التذاكر، حيث تتوفر هذه الماكينات بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.