استعدادا للمدارس.. طرق حجز تذاكر القطارات أون لاين للطلاب

استعدادا للعام الدراسي الجديد، وفي إطار التسهيل على الطلبة والطالبات، خاصة الملتحقين بالعام الجامعي والذين ينتقلون يوميا من بعض المحافظات للقاهرة او العكس للالتحاق بجامعاتهم، سهلت الهيئة القومية للقطارت عدد من الطرق الجديدة لحجز تذاكر القطارات يوميا، دون الحاجة للتوجه الى المحطات او التكدس فى الطوابير يوميا، حيث أن الحجز أصبح لها طرق أليكترونية سريعة.

طرق حجز القطارات إليكترونيا

وفرت سكك حديد مصر، في إطار سياسة التطوير والتحديث، للتسهيل على الركاب والطلبة ككل وللارتقاء بمستوى الخدمة، العديد من الطرق الإليكترونية، لحجز تذاكر القطارات أون لاين.

- الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات يوميا من خلال الرابط هنـــــا.

- الحجز عبر تطبيق سكك حديد مصر للاندرويد من خلال الرابط هنــــا.

- الحجز عبر تطبيق سكك حديد مصر للآيفون من خلال الرابط هنــــا.

- الحجز من خلال مكاتب سكك حديد مصر بالهيئات والنقابات الحكومية.

- الحجز عبر منظومة الدفع الفوري، وذلك على قطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية» لكلا من قطارت الوجهي القبلي والبحري.

الدفع عن طريق ATM

كما أتاحت سكك حديد مصر، إمكانية حجز تذاكر القطارات قبل موعد السفر بـنحو 14 يوما، عن طريق الحجز بـ ATM، او كروت الخصم المباشر أو كروت الائتمان ، كما تاحت الهيئة ايضا الحجز عبر ماكينات الدفع الإلكتروني الـ«POS» المنتشرة على مستوى الجمهورية.