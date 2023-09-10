طرق حجز تذاكر القطارات من البيت بالصور.. «مش هتروح المحطة غير وأنت مسافر»

تسعى وزارة النقل دوما لتقديم كل ما هو جديد للتسهيل على المواطنين من معتادي السفر بالقطارات، إذ وفرت عدة طرق لحجز تذاكر القطارات من المنزل للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتوفير الوقت وتقليل الازدحام والقضاء على الطوابير أمام شبابيك التذاكر بمختلف المحطات على مستويات الجمهورية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» طرق حجز تذاكر القطارات من المنزل باستخدام التطبيقات المخصصة لذلك أو من منافذ فوري.

5 طرق لحجز تذاكر القطارات من المنزل

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إتاحة حجز تذاكر القطارات من البيت عبر عدة طرق توفر على المواطن الذهاب إلى المحطة والتكدس في الطوابير فضلاً عن إمكانية حجزها في أي وقت، وتأتي طرق حجز القطارات من المنزل على النحو التالي:

- الحجز الالكتروني «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني المخصص من قبل هيئة سكك حديد مصر من هنــــــــــــا.

- التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر لهواتف أندرويد من هنـــــــا وهواتف آيفون من هنــــا.

- منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات الدرجة الثالثة المكيفة وقطارات التهوية الديناميكية للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي تصل نحو 320 منفذا.

- يمكن حجز تذاكر القطارات من شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما وطرق الدفع

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، وإتاحة دفع قيمة التذاكر بالكروت الذكية، مثل: «كروت الإئتمان وكروت الخصم المباشر الـ Debit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى الـPOS لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر، حيث تتوفر هذه الماكينات بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.