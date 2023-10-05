مجلس الوزراء يؤكد دعمه لرغبة السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

أعلن مجلس الوزراء المصري، دعمه الكامل لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أن هناك ثقة تامة في قدرة الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، خاصة في ظل النهضة التنموية الشاملة التى تتمتع بها المملكة حاليا، وكذا ما تزخر به من إمكانات وموارد تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الرياضي، الذي ترنو إليه أنظار العالم.

وقال مجلس الوزراء: إن هذا الدعم الكامل، والثقة التامة، مبعثهما قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلدينا قيادة وحكومة وشعبا، وكذا الدعم والمساندة والتعاون المستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فى مختلف المجالات.