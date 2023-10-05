رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مجلس الوزراء يؤكد دعمه لرغبة السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

كتب:

أسماء زايد
09:02 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء المصري، دعمه الكامل لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أن هناك ثقة تامة في قدرة الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، خاصة في ظل النهضة التنموية الشاملة التى تتمتع بها المملكة حاليا، وكذا ما تزخر به من إمكانات وموارد تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الرياضي، الذي ترنو إليه أنظار العالم.

وقال مجلس الوزراء: إن هذا الدعم الكامل، والثقة التامة، مبعثهما قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين بلدينا قيادة وحكومة وشعبا، وكذا الدعم والمساندة والتعاون المستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فى مختلف المجالات.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء: بناء أحياء سكنية لمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يلتقي وزير الاستثمار الإماراتي لبحث تعزيز التعاون

رئيس الوزراء يوجّه «التنظيم والإدارة» بإعلان نتيجة مسابقة المعلمين