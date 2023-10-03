رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحي الحكومي كان نواة بناء العاصمة الإدارية وأعطى الثقة للقطاع الخاص للاستثمار، وعند بدء إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن هناك تصديق من المواطنين لحدوث خطوات جدية للانتقال فكانت أولى الخطوات هي بناء الحي الحكومي.

بناء الحي الحكومي بواسطة التخطيط

وأضاف «مدبولي» خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «من العاصمة» المذاع عبر قنوات «إكسترا نيوز»، أن الحي الحكومي تم بناؤه بواسطة التخطيط والبنية التحتية الجيدة، مشيرا إلى أنه منذ بداية البناء كان قرار الرئيس بإنشاء شركة للعاصمة الإدارية الجديدة تبعا لمنظومة القطاع الخاص وشارك بها جهات الدولة ولها موازنة خاصة بها ومستقلة ولم تكلف الدولة مبالغ مالية، فكل التكلفة منذ البداية بواسطة الشركة الممثل بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعيدة عن موازنة الدولة.

إتاحة الأراضي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية

وتابع أنه بدأ إتاحة الأراضي للقطاع الخاص لتحقيق التنمية ووجود موارد وجرى تنفيذ البينة الأساسية؛ فشركة العاصمة الإدارية أتاحت الأراضي للقطاع بعد 4 أشهر من الإعلان عن العاصمة، ومن واقع أرقام شركة العاصمة الإدارية الجديدة فأن حجم ما يطلق عليه الاستثمارات المنفذة بلغ 255 مليار جنيه، والشركة حققت أرباحا هذا العام تقدر بمبلغ 16.5 مليار جنيه ودفعت عنها ضرائب بمبلغ 4.5 مليار جنيه لذلك المشروع من الجدوى الاقتصادية أتاح أرباحا للدولة.