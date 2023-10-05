رئيس الوزراء يوجّه «التنظيم والإدارة» بإعلان نتيجة مسابقة المعلمين

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ببدء إعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

وفي إطار تلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين، وجّه رئيس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاستعداد لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث، لطرحها في شهر يناير 2024.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمتقدمين بمحافظتي القاهرة والجيزة، عبر موقع https://jobs.caoa.gov.eg، على أن يتم فتح باب التظلم غدا ولمدة أسبوعين، ومن المقرر أن يعلن الجهاز نتيجة باقي المحافظات تباعا.