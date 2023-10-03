رئيس الوزراء: بناء أحياء سكنية لمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ القطاع الخاص حاليًا يساهم بعشرات الآلاف من فرص العمل باستثمارته في العاصمة الإدارية الجديدة ليس من القاهرة فقط بل من الصعيد وغيرها، فيجب على الدولة خلق مليون فرصة عمل على الأقل سنويًا للمواطنين.

فرص عمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف مدبولي خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج «من العاصمة» المذاع عبر شاشة قنوات «إكسترا نيوز»، أنه من الظلم تحميل القطاع الخاص مسؤولية خلق فرص العمل المطلوبة بفترة قليلة من عمر الدولة؛ فاليوم بالعاصمة الإدارية يوجد العديد من فرص العمل فهناك مناطق تجارية وأحياء سكنية جرى بناؤها للفئات المتوسطة ومحدودي الدخل فكل ما جرى إنجازه هو المرحلة الأولى من بناء المدينة فقط.

المدينة مصممة لاستيعاب 7 ملايين مواطن

وتابع أن المدينة مصممة لاستيعاب 7 ملايين مواطن عند الانتهاء منها؛ فهناك شباب ومحدوي الدخل والمتوسط وفوق المتوسط وغيرهم من الفئات ليصبح مكانا لائقا به جودة حياة للمستقبل، وإنشاء وقرب الوزارات من بعض داخل العاصمة تجعل التواصل أسهل بين الوزراء والموظفين ولتأمين الانتقال من داخل وخارج العاصمة يوميا لتحقيق الجذب وسرعة التنمية، وجرى بناء المونوريل والقطار السريع لربط العاصمة بالقاهرة الكبرى وغيرها، فضلا عن توفير وسائل النقل الجماعي لتشجيع الموظف وتسهيل الانتقال له.