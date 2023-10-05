مولدوفا تعرض النقل الغاز مجاناً إلى أوكرانيا خلال أشهر الشتاء

دعت لجنة حالات الطوارئ في مولدوفا الجهة المنظمة لنظام نقل الغاز في مولدوفا إلى ضمان التدفق المجاني للغاز الأوروبي إلى مرافق التخزين عبر أربع نقاط على الحدود الأوكرانية المولدوفية.

الكمية التي تستوردها أوكرانيا

وذكرت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، اليوم الخميس، أن تنفيذ هذه السياسة يعني أن أوكرانيا يمكنها استيراد ما يصل إلى 17 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً عبر خطوط أنابيب الغاز «ترانس- بلقان»، و«ياسي - تشيسيناو».

ونظرا لأن مولدوفا في حالة طوارئ بسبب الحرب في أوكرانيا، فيجب تنفيذ قرارات اللجنة وفقا للقانون.

احتياطي الغاز

ومع وجود احتياطي يزيد عن ربع مليار متر مكعب من الغاز، مخزن في رومانيا وأوكرانيا، فإن مولدوفا تقول إن لديها ما يكفي لتجاوز فصل الشتاء.

وبسبب اتهامات روسيا بتخزين الغاز بشكل غير قانوني في أوكرانيا، أوضحت مولدوفا أن الوقود المخزن في أوكرانيا تم شراؤه من السوق الحرة، وليس من شركة (غازبروم)، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ربط أنظمة الغاز في مولدوفا وأوكرانيا مهم بسبب المخاوف من زعزعة الاستقرار في مولدوفا التي أثارتها روسيا.

شبكات الغاز المختلفة

وحصلت أوكرانيا على إمكانية الوصول إلى شبكات الغاز في جنوب شرق أوروبا بعد عمليات التسليم التجريبية الناجحة التي أجرتها شركة (مولدوفا ترانس غاز)، مشغل الغاز المولدوفي، في أواخر يناير الماضي.

وكما أفادت (يوكرينفورم) فإن وزير الطاقة في مولدوفا فيكتور بارليكوف، صرح بأن معظم غالبية مناطق مولدوفا لن تشتري الغاز من شركة (غازبروم) الروسية.

ومع ذلك، فقد صرح فاديم سيبان، الرئيس التنفيذي لشركة مولدوفاغاز، بأن مولدوفا تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية شراء الغاز من شركة غازبروم بمجرد أن تكون الظروف مواتية.