بوتين: الأزمة فى أوكرانيا ليست على الحدود ولا نسعى للسيطرة على أرض جديدة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الأزمة في أوكرانيا ليست أزمة حدود، ولا رغبة لدينا في السيطرة على أراضٍ جديدة، مبيناً أن بلاده لم تدخل حرب أوكرانيا، ولكن تدخلت لوقفها، بحسب تصريحات نقلتها شبكة «سكاي نيوز عربية» اليوم الخميس.

بوتين: سياسات الغرب استعمارية

واعتبر الرئيس الروسي أن «سياسات الدول الغربية استعمارية، سرقوا ثروات الكوكب بأكمله»، لافتاً الى أن محاولات فرض احتكار السياسة في العالم محكوم عليها بالفشل، مؤكداً: «سنواصل السعي لبناء عالم متعدد الأقطاب».

بوتين يلقي خطاباً هاماً في سوتشي

وألقى فلاديمير بوتين خطابًا رئيسيًا في قمة سوتشي، روسيا، وذلك بعد قليل من حديث للرئيس الأوكراني، فولوديمير يلينسكي، زعماء العالم المشاركين في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، على دعم أوكرانيا لتجنب الصدام بين الناتو وروسيا في أوروبا في المستقبل.