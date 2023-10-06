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تعيين محافظ جديد لمصرف البحرين المركزي

كتب:

أ ش أ
12:13 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة

العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أصدر العاهل البحريني الملك، حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (93) لسنة 2023 بتعيين محافظ لمصرف البحرين المركزي، وذلك بناءً على ترشيح مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

التعيين لمدة 5 سنوات

ونص المرسوم الملكي على: المادة الأولى يُعيَّن السيد خالد إبراهيم حميدان محافظًا لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات.

بداية تنفيذ المرسوم

وفيما يتعلق بالمادة الثانية فقد ذكرت: على رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزى تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2024، ويُنشَر فى الجريدة الرسمية.

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