كابيتانو مصر.. زيزو يهدي الشارة الذهبية لـ يوسف طاهر من فريق حسن شحاتة 

شهدت الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، اختيار أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب الوطني للحاصلين على الشارة الذهبية.

الشارة الذهبية

واختار زيزو من الفريق الفائز في هذه الحلقة من «كابيتانو مصر» وهو فريق حسن شحاتة بقيادة الكابتن طارق السيد، أحمد أشرف، ويوسف طاهر، وعمر محمد صبحي، بينما منح الشارة الذهبية ليوسف طاهر.

ووقع اختيار زيزو على الثلاثي إبراهيم محمد كينو، والذي كان يحمل الشارة الذهبية بالفعل، ويوسف أحمد، وحمزة محمد السيد حارس المرمى، بينما منح الشارة إلى يوسف أحمد.

كابيتانو مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية من مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بدأت أحداث الموسم الثاني بعد نجاح كبير للموسم الأول.