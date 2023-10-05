نجوم «كابيتانو مصر» في زيارة لبانوراما حرب أكتوبر

شهدت الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، تواجدًا خاصًا لنجوم وموهوبي الفرق في بانوراما حرب أكتوبر احتفالًا بالنصر المجيد.

تاريخ نصر أكتوبر العظيم

وتواجد موهوبو «كابيتانو مصر»، في مقر بانوراما حرب أكتوبر، للتعرف على تاريخ مصر وتاريخ نصر أكتوبر العظيم في ذكراه رقم 50.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية.

نجم نادي الزمالك

ومن المقرر أن يحل اللاعب زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، ضيفا على حلقتي اليوم الخميس وغدا الجمعة من برنامج «كابيتانو مصر» على قناة ON time sports.

«زيزو» نقل خبراته إلى لاعبي الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في مصر والشرق الأوسط، الذي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.