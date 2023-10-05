زيزو في «كابيتانو مصر»: بدايتي كانت معقدة مع الزمالك وعندي فوبيا

شهدت الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، حديث أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، عن فكرة البرنامج وأهميتها للشباب.

وقال زيزو خلال هذه الحلقة من «كابيتانو مصر»: «البرنامج فرصة كبيرة أوي للشباب الموهوب، ناس كتير بتتمنى إنها تكون مع الشباب اللي مشاركة في البرنامج ده».

وعن رحلته مع نادي الزمالك، قال زيزو: «أنا في بدايتي اتظلمت مع الزمالك، كنت قعدت قبله 8 شهور في البيت وحصلت معايا مشكلة في البرتغال، وجواز سفري اتسرق، ولما جيت الزمالك لعبت أول ماتش بعد أسبوعين وأنا مش جاهز بدنيًا أو فنيًا».

وتابع: «قعدت 6 شهور لما رجعت لمكاني، ومع بداية الموسم التاني مع الزمالك ظهرت إمكانياتي، ديمًا مقتنع إن علشان تبقى في أحسن مستوى لازم تعمل مجهود أكتر من غيرك، وديما عندي وسواس من إني اتخن».

وكشف زيزو في حديثه الطريف خلال «كابيتانو مصر» أن: «أحمد فتوح بياكل كتير جدًا وما بيتخنش، لكن أنا كمان صعب أتخن وبخس بسرعة جدًا، وما بوظش أكل إلا لما أروح لماما في المنيا».

وعن أفضل أكلاته قال: «محشي الكرنب والملوخية، وبعشق الحلويات، وببقى مضايق جدًا إني مباكلش، لكن في الأجازات باكل بس، ومليش علاقة بالسوشيال ميديا أوي في البيت باحب اقضي وقتي مع بنتي، وأغلب الوقت باعرف اللي بيتقال على السوشيال من أهلي أو أصحابي».