محافظ مطروح: توزيع مواد غذائية على المواطنين في المناطق المتضررة من الأمطار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولته الميدانية لمتابعة موقف الأمطار، السيطرة على بؤر تجمع المياه في مناطق الكيلو 4 حي الزهور، والخروبة ووادي الرمل وقرية القصر والطريق الدولي الساحلي، وسوق ليبيا، واستمرار جهود سحب وإزالة تراكمات مياه السيول في عدة مناطق أخرى، وجرى بناء سدود في المناطق الصحراوية لمنع سقوط الأمطار على المناطق السكنية.

متابعة الأمطار في مرسى مطروح

وتابع محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورجال الحماية المدنية تداعيات موجة الطقس السييء والآثار الناجمة عنه وجهود إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق.

سحب المياه من بؤر التجمعات

كما تابع محافظ مطروح استمرار أعمال سحب وشفط تراكمات مياه أمطار مطروح، من منطقة الكيلو 4، والاطمئنان على الانتهاء من إزالة وسحب تراكمات مياه الأمطار بمنطقة سوق ليبيا.

الدفع بـ115 سيارة ومعدة شفط

وتعليقا على عدم استقرار حالة الطقس اليوم أكد المحافظ أنه يعمل على مستوى المدينة بـ115 سيارة ومعدة لشفط وسحب تراكمات المياه، منها 59 سيارة ومعدة لشركة المياه بمطروح، وعدد 25 للشركات الشقيقة بالمحافظات المجاورة «الإسكندرية والبحيرة والجيزة»، بينما يقوم مجلس المدينة بأعمال شفط وسحب المياه من خلال عدد 20 سيارة ومعدة، وتكثف إدارة الحماية المدنية بمطروح جهودها من خلال عدد 36 سيارة ومعدة.

مساعدات ودعم بمواد غذائية

وشهد محافظ مطروح تقديم مساعدات ودعمًا بمواد غذائية لمتضرري السيول، حيث قامت الدكتورة دار السلام حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، بتوزيع كميات تبلغ 400 كجم وكراتين من المواد الغذائية على متضرري السيول في منطقة الكيلو 4، دعمًا للأسر المتضررة.

يأتي ذلك مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمدن ومراكز المحافظة وجميع الجهات المعنية للسيطرة على أي حادث طارئ والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وتطمينهم، مع التواجد الميداني بالمناطق المتضررة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة للتعامل الفوري مع تداعيات والآثار الناجمة عن الأمطار والسيول.