وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية «كييف»

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، دوي انفجار في كييف، دون أن تذكر مزيد من التفاصيل حول طبيعة الانفجارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، تدرس الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، إمكانية الاستفادة من برنامج المنح المالية التابع لوزارة الخارجية لتمويل المساعدات لأوكرانيا في ظل الغموض بشأن موافقة الكونجرس على التمويل الإضافي لمساعدة «كييف»، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

وقالت مصادر، لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن أحد الخيارات برنامج وزارة الخارجية الأمريكية الذي تقدم تحت بنده المنح والقروض لحلفاء «واشنطن» من أجل شراء الأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ألمانيا، ستزود «برلين» قبل الشتاء المقبل بنظام آخر للدفاع الجوي من طراز «باتريوت»، وفقا لما مستشار البلاد أولاف شولتس، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا.

وأشار شولتس، إلى أنه في الوقت الحالي لا يتم النظر في مسألة توريد صواريخ «تاوروس» إلى أوكرانيا.

وفي سويسرا، قالت الحكومة، إن السلطات في «برن» مستعدة لدفع ما بين 1000 إلى 4000 فرنك سويسري «1090- 4355 دولارا» للشخص الواحد من للاجئي أوكرانيا حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم، مشيرة في تقرير، إلى أن السلطات توصلت في تقرير، إلى استنتاج مفاده أنه سيكون من الأرخص بالنسبة للبلاد تشجيع اللاجئين على مغادرة البلاد طوعا بدلا من دفع الإعانات لهم، وفقا لما ذكرته موقع «سويس إنفو».