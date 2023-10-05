«شولتس» يتعهد بتزويد أوكرانيا بنظام مضاد للطائرات من طراز «باتريوت»

وعد المستشار الألماني، أولاف شولتز، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتزويد أوكرانيا بنظام آخر مضاد للطائرات من طراز «باتريوت» لأشهر الشتاء.

اجتماع مع الرئيس الأوكراني

وطبقا لقناة «ايه ار دي» الألمانية، فقد عقد المستشار، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني، فوليمير زيلينسكي، على هامش القمة الأوروبية في غرناطة بإسبانيا.

ونقلت القناة عن المستشار الألماني: «هذا هو ما نحتاجه بشدة الآن».

ومن المتوقع أن تحاول روسيا مرة أخرى في الشتاء تهديد البنية التحتية والمدن في أوكرانيا بهجمات صاروخية وطائرات بدون طيار.

تسليم شحنة من الأسلحة

يشار إلى أنه قبل وقت قصير من الاجتماع بين شولتس وزيلينسكي، أصبح من المعروف أن المستشار الالمانى لا يريد تسليم صواريخ «كروز»، من طراز «توروس» إلى منطقة الحرب في الوقت الحالي، على الرغم من الطلبات العاجلة من أوكرانيا.