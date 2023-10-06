7 تحذيرات من طقس اليوم الجمعة في المحافظات.. شبورة وأمطار ورياح شديدة

شهدت مدن السواحل الشمالية خلال الساعات الماضية، أمطارًا شديدة وصلت إلى حد السيول في محافظة مطروح، بعد أن استمرت قرابة 5 ساعات متواصلة في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

ورفعت العديد من المحافظات حالة الطوارئ للدرجة القصوى، مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من أمطار مستمرة على مدار اليوم مع نشاط شديد للرياح وتكون للشبورة في الساعات الأولى من الصباح.

7 تحذيرات من طقس الجمعة اليوم في المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار اليوم بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تضمنت محافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، فيما تنتشر الشبورة حتى الساعة السابعة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ووجه عدد من المحافظين برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع موجة الأمطار التي ضربت بعض المدن وانخفاض درجات الحرارة، فيما أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء عن 7 تحذيرات للمواطنين والسائقين كالتالي:

1- منع السير على الطرق السريعة والصحراوية في حال كثافة الشبورة وانعدام الرؤية.

2- تقليل سرعة السيارات بحد أقصى 60 كيلو في الساعة حال تساقط أمطار على الطرق السريعة والصحراوية.

3- التأكد من سلامة فرامل السيارات ومساحات الزجاج قبل الخروج بالسيارة على الطرق لتفادي الحوادث المرورية.

4- تجنب وقوف المواطنين أو السيارات أسفل اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة بسبب نشاط الرياح.

5- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار أو التواجد بالقرب منها لتجنب الصعق بالكهرباء.

6- مساعدة سيارات الإسعاف على الطرق بافتساح الطريق بها في حالات الطوارئ لضمان نقل أي مصابين في أسرع وقت.

7- الإبلاغ الفوري على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ وأرقام النجدة، في حال وقوع أي طارئ لضمان سرعة التدخل العاجل.