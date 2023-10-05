أجواء خريفية بكفر الشيخ وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة كفر الشيخ اضطرابا في حالة الطقس، اليوم الخميس، وتظهر السماء ملبدة بالغيوم في ظل توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على المناطق الشمالية من البلاد، ومنها محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، المطلتين على البحر المتوسط.

غرفة عمليات لسرعة التدخل

وتتلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، عددا من التقارير عن حالة الطقس، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة، والتعامل الفوري في حالة ظهور تغيرات مناخية أو سقوط أمطار.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الخميس، العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 28 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية شرقية، والضغط الجوي 1013، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفع الموج من 1 إلى 1.75 متر.