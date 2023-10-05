9 محافظات تتعرض لسقوط أمطار.. و«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض عدد من المحافظات لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتتكون الغيوم الجزئية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على 9 محافظات، مصحوبة بنشاط للرياح، وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية»، كما تتعرض هذه المحافظات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس غدا الجمعة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني المحافظات الساحلية والوجه البحري من تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تبدأ من الساعة 4 فجراً إلى 7 صباحًا، وتنشط الرياح في 6 محافظات «الوادي الجديد، جنوب سيناء، بني سويف، المنيا، الفيوم، القاهرة».

وتعرضت عدة محافظات خلال الساعات الماضية، لسقوط أمطار غزيرة بينها «الإسكندرية، مطروح»، فيما تعرضت «البحيرة، كفر الشيخ، دمياط» إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع تكون السحب المنخفضة والغيوم الجزئية، مع نشاط للرياح، ورفعت محافظتي «الإسكندرية، مطروح»، حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار، كما خصصت أرقام طوارئ للتعامل مع مياه الأمطار.