أمطار وتقلبات جوية بالمحافظات خلال الساعات القادمة.. هل تصل القاهرة؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، إذ تشهد بعض المدن والمحافظات تقلبات جوية وظواهر في العديد من المناطق.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، وفق بيان الأرصاد الجوية.

خريطة سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيانها، إلى وجود فرص لسقوط أمطار بشدة متفاوتة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، خلال ساعات اليوم، وتمتد إلى مدينة العلمين والإسكندرية، وشمال الوجه البحري والدقهلية، وتمتد خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومدن القناة وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الجمعة، بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويسود خلال الساعات المقبلة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.