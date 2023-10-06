القوات الروسية تتصدى لهجوم بحري على شبه جزيرة القرم

تصدت القوات الروسية، لهجمات نفذها زورقان بحريان مسيران على مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، وفقًا لما أعلنه حاكم المدينة ميخائيل رازفوزاييف عبر «تيليجرام».

وأشار رازفوزاييف، إلى أصوات عالية في منطقة الرصيف الشمالي تصدرها طواقم أسطول البحر الأسود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول»، أنها ستشارك في فريق التحقيق المشترك الذي أنشأته ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا في مارس 2022 بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، المعروفة باسم «يوروجست» في الجرائم الدولية المفترضة المرتكبة في أوكرانيا.

وانضمت إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا ورومانيا إلى الفريق في عام 2022، فيما وقعت الدول السبعة، اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية،في مارس 2023، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.