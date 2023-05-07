روسيا تتصدى لهجوم طائرات أوكرانية على «سيفاستوبول»

أعلنت روسيا التصدي لهجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية على مدينة (سيفاستوبول)، بينما أعلنت أوكرانيا إسقاط طائرة استطلاع روسية بدون طيار فوق مدينة كييف.

وقال حاكم سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجايف، إن قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية الروسية صدت هجوما بطائرات بدون طيار أوكرانية على سيفاستوبول ليلاً، مشيرا إلى سقوط إحدى هذه المسيرات في غابة وإسقاط مسيرتين فوق البحر.

وأضاف «رازفوجايف»، اليوم الأحد: «لقد تصدت قوات الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية لهجوم جديد على سيفاستوبول صباح اليوم، فقدت إحدى الطائرات بدون طيار السيطرة وسقطت في غابة وعثر أفراد وزارة الداخلية ووزارة الطوارئ على حطامها»، مشيرًا إلى إسقاط المسيرة الثانية فوق البحر في منطقة «خيرسونس» والثالثة فوق البحر من جانب الرصيف الشمالي.

عدم وقوع أضرار بالمنشآت في المدينة

وأكد حاكم سيفاستوبول بـ شبه جزيرة القرم، عدم وقوع أضرار بالمنشآت في المدينة، حيث تواصل جميع الخدمات مراقبة الوضع، وتشير وسائل إعلام إلى أن هجوم المسيرات هذا شمل هجوما على قاعدة «ساكي» الروسية الجوية بالقرم.

وفي دونيتسك، أعلنت سلطات الإقليم، صباح اليوم- وفقا لقناة (روسيا اليوم)، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين بينهم طفل بقصف أوكراني على مدينة دونيتسك، مشيرة إلى أن قوات كييف أطلقت خلال يوم واحد أكثر من 300 قذيفة على مناطق سكنية في الجمهورية.

وفي سيفاستوبول، قال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجايف، وفقا للقناة، اليوم، إن قوات الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية صدت هجوما أوكرانيا باستخدام المسيرات على المدينة.

وأضاف رازفوجايف، أن إحدى المسيرات خرجت عن السيطرة وسقطت في منطقة غابات، حيث تم العثور على حطامها، بينما أسقطت اثنتان فوق البحر، مشيرا إلى أنه لم تلحق أضرار بأي مرافق في المدينة، لافتًا إلى أن قوات كييف أرسلت أكثر من 10 مسيرات باتجاه شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.

الأحداث في شبه جزيرة القرم

ومنذ يوليو من العام الماضي، تحاول الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل دوري مهاجمة مدينة سيفاستوبول، القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى أهداف أخرى في شبه جزيرة القرم، واستهدفت الهجمات مقر الأسطول ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية، وتستمر أنظمة الدفاع الجوي في تدمير معظم الطائرات المسيرة التي تطلقها القوات الأوكرانية.

في السياق، أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم، بأن عناصر استولت على سيارة مصفحة أمريكية من طراز (Humvee) كانت بحوزة القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.

وأضافت القناة أن العسكريين الأوكرانيين تركوا هذه السيارة بالقرب من محطة القطارات، أثناء تراجعهم من الأحياء الغربية في أرتيوموفسك، مبينة أنه بعد فرارهم من المكان استهدفت المدفعية الأوكرانية السيارة المصفحة بنيرانها في محاولة لتدميرها، لكن بدون جدوى.

وأوضح أحد المقاتلين الروس، أنه في سبيل المحافظة على محرك السيارة، قامت العناصر بسحبها بواسطة جرار إلى منطقة آمنة بفضل الملحقات المطاطية الموجودة بداخل العجلات.

روسيا: نظام كييف بات أداة واشنطن في الحرب ضد روسيا

وأضاف المقاتل: «إن السيارة جديدة نسبيا، حيث قطعت أقل من 4 آلاف كيلومتر وبطارياتها تعمل». بدوره، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين- على قناته عبر (تليجرام)، اليوم- إن نظام كييف بات أداة واشنطن في الحرب ضد روسيا، ليس فقط في ساحات القتال، بل وعلى الجبهة العقائدية.

وأضاف فولودين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبذلان كل ما في وسعهما لتصفية كل من يتزعم الرأي العام وكل الذين «يحبون روسيا ويدافعون عن التاريخ والقيم الوطنية».

وشدد على أن الغرض من الهجمات الإرهابية التي نظمتها كييف؛ على خلفية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، وأستاذة العلوم السياسية داريا دوجينا، ومحاولة اغتيال زاخار بريليبين هو تخويف وتدمير كل الذين يقولون الحقيقة.

ولفت إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تمكن من منع وقوع الكثير من الاغتيالات والجرائم الإرهابية.

في المقابل، قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف سيرهي بوبكو- وفقا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت طائرة استطلاع روسية بدون طيار فوق مدينة كييف، خلال الساعات الماضية.

وأضاف بوبكو أنه تم رصد طائرة بدون طيار معادية أثناء الإنذار بغارة جوية في أجواء العاصمة ليلاً.

وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية نجحت في تدمير الطائرة المسيرة، ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار.

بدوره، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية في إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو- وفقا للوكالة، اليوم، بأن خمسة مدنيين أصيبوا في الإقليم في اليوم الماضي؛ نتيجة القصف الروسي المستمر على المنطقة.

وأضاف كيريلينكو: «خلال الساعات الماضية، أصاب الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك: في نيويورك وسفيرني وأفدييفكا وكراسنوهوريفكا وماكسيميفكا»، مؤكدا أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

روسيا تحتفظ بـ12 سفينة حربية في البحر الأسود

من جهتها، أفادت قيادة العمليات الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني- في بيان صحفي، اليوم- بأن روسيا تحتفظ، حتى تاريخ اليوم، بـ 12 سفينة حربية في البحر الأسود، بما في ذلك أربع ناقلات صواريخ من طراز (كاليبر كروز).

وذكرت القيادة «أن المجموعة البحرية لروسيا في البحر الأسود تتكون من 12 سفينة، بما في ذلك أربع حاملات صواريخ أرض- جو بأقصى حمولة تصل إلى 32 صاروخ كاليبر».

وأضافت القيادة «أن التهديد بشن ضربة صاروخية روسية لا يزال مرتفعا للغاية».

على صعيد متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، اليوم، إن ستة مدنيين لقوا حتفهم، بينما أُصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة جراء 51 قصفًا شنته القوات الروسية على الإقليم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي شن على مدار يوم، أمس، 51 قصفًا باتجاه منطقة خيرسون، حيث أطلق 237 قذيفة مدفعية ثقيلة وطائرات مسيرة.

وتابع: «القوات الروسية قصفت خيرسون أربع مرات تعرضت فيها المناطق السكنية وأراضي السوق ومبنى مؤسسة تعليمية للقصف المُكثف»، وأن السلطات المحلية أجلت 27 شخصًا آخرين من أراضي الإقليم التي تحررت من قبضة الروس.