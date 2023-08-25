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حاكم سيفاستوبول: تدمير عدة مسيرات فوق البحر بالقرب من كيب خيرسونيس

كتب:

حسن رمضان
05:49 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
طائرات مسيرة-صورة أرشيفية

طائرات مسيرة-صورة أرشيفية

أعلن ميخائيل رازفوزاييف حاكم مدينة سيفاستوبول، إحدى مدن «شبه جزيرة القرم»، تدمير عدة طائرات مسيرة فوق البحر بالقرب من «كيب خيرسونيس» في المدينة، دون وقوع أضرار في البنية التحتية المدنية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

غارات جوية في أوكرانيا

ودوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية بينها «أوديسا، كيروفوهراد، ميكولايف، دنيبروبيتروفسك»، وفي المناطق الختضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعات «زابوريجيا، خيرسون، دونيتسك». 

دعم النرويج لأوكرانيا

وفي وقت سابق، خصصت النرويج 1.5 مليار كرونة «حوالي 140 مليون دولار» لضمان إمداد أوكرانيا بالكهرباء والغاز، من خلال «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» وسيتم توجيه الأموال على وجه الخصوص إلى إصلاح وصيانة البنية التحتية الحيوية للكهرباء،

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بقلم حسن رمضان