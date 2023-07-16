تعليق الحركة في خليج سيفاستوبول بالقرم بعد هجوم المسيرات

أعلنت وزارة النقل في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، تعليق حركة العبارات والقوارب في خليج سيفاستوبول مؤقتًا، بعد الهجوم بمسيرات على المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال حاكم «سيفاستوبول» ميخائيل رازفوجيف، إنّ الجيش الروسي صد هجومًا بمسيرات على المدينة، مشيرا إلى أن 9 طائرات دون طيار شاركت في الهجوم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ضعف الدبابات وناقلات الجنود المدرعة من الناتو إلى أوكرانيا

كانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن حقول الألغام الروسية كشفت مدى عجز وضعف الدبابات وناقلات الجنود المدرعة التي أرسلتها دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

روسيا تطالب بالإفراج الفوري عن رجل دين محتجز بأوكرانيا

وطالبت روسيا بالإفراج الفوري عن رجل دين أرثوذكسي كبير محتجز في أوكرانيا للاشتباه في تأجيجه الكراهية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن بافلو يعاني من مرض خطير، واصفة احتجاز المطران، بمظهر آخر للتعسف السياسي وانعدام القانون.

من جهته، وناشد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، بابا الفاتيكان، فرنسيس والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ورموزا دينية وسياسية أخرى لإظهار دعمهم مع المطران المحتجز، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.