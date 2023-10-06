ما علاقة «السد العالي» بـ«نصر أكتوبر»؟.. أحد أبطال الحرب يكشف التفاصيل (فيديو)

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، سر علاقة السد العالي بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر حسابه على موقع «يوتيوب»، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة.

هدم الساتر الترابي لخط بارليف

وقال اللواء دكتور سمير فرج، إنّ فكرة هدم الساتر الترابي لخط بارليف عبر «ضغط المياه»، جاءت من المُقدم باقي زكي يوسف في هذا التوقيت، عبر استلهام فكرة إزاحة الساتر الترابي بالمياه، وكان مهندسًا يعمل في إنشاء السد العالي، وكانوا يتبعون تلك النظرية في إزالة الساتر الترابي.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن مصر واجهت إسرائيل 6 سنوات في حرب الاستنزاف، وكنت تفكر في كيفية التغلب على عائق الساتر الترابي، الذي وصل ارتفاعه إلى 20 مترًا، وكنا نحتاج إلى عبوره حتى ننتصر.

وأشار إلى أن مصر جربت التغلب على الساتر الترابي، لكن كان يحتاج أطنان من المتفجرات، حتى جاءت فكرة «باقي زكي يوسف»، لننجح في فتح 80 «فتحة شاطئية» في الساتر الترابي لخط بارليف.

دور الشعب في دعم الدولة

وأشاد اللواء دكتور سمير فرج، إلى دور الشعب المصري في الاستعداد للحرب، ومساندة قواته المسلحة حتى تمكنت من تحقيق النصر واسترداد الأرض، لافتًا إلى أنّ الشعب اكتفى بـ«فرختين» في الشهر لكل أسرة، و«4 حصص شاي» في الشهر بدلاً من 8، مضيفًا، أنّ الشعب المصري كان يريد النصر، ووقف خلف دولته وقواته المسلحة حتى تحقق النصر.