مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: عبور خط بارليف كان أقرب للمستحيل (فيديو)

قال اللواء أركان حرب الدكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن طلاب الكلية الحربية كانوا يشعرون بالفخر والعزة عند سماعهم بيانات حرب أكتوبر المجيدة.

بيانات تحقيق الانتصارات والعبور

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كنا نسمع بيانات تحقيق الانتصارات والعبور، ونضع أيدينا على قلوبنا فيما يخص العبور، لأنها من العمليات العسكرية الصعبة جدا، فقد عبرنا خطا مائيا أسطوريا، وكانت العملية أقرب إلى أن تكون شبه مستحيلة».

اللبنة الأساسية للولاء والانتماء

وتابع: «هذه المرحلة مثلت بالنسبة لي اللبنة الأساسية للولاء والانتماء إلى الوطن، ما ينطبق على زملائي الطلاب في الكلية وبقية المعاهد العسكرية خلال هذه الفترة، فقد تشكلت لدينا حالة من الوعي والانتماء إلى الدولة والقوات المسلحة والشعور بالفخر والاعتزاز».

التحق بالكلية الحربية عام 1972

وواصل قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق: «التحقت بالكلية الحربية عام 1972 وتخرجت في بداية يناير 1976، وكل من التحقوا بالكلية في هذا التوقيت وما قبله، كان دافعهم وطنيا، كنا نتمنى المشاركة في تحرير الأرض المصرية المحتلة».