«الطرق والكباري»: رفع حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الأمطار والسيول

اتخذت هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، قرارًا عاجلًا لمواجهة الأمطار والسيول، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء، تمثل في رفع حالة الطوارئ، لمواجهة التغيرات المناخية.

رفع حالة الطوارئ القصوى

وأعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، رفع حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لمواجهة الأمطار والسيول، التى من الممكن أن تحدث على بعض محافظات الوجهين القبلي والبحري، تزامنًا مع قرب بداية فصل الشتاء، من خلال تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء، لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية، ومتابعة أخبار الأرصاد الجوية لوضع سيناريوهاتها للتصدي للسيول والأمطار إن وقعت.

واستعرض «تليفزيون الوطن»، استعدادات هيئة الطرق والكباري، لمواجهة السيول والأمطار، من خلال تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة والسيول بمناطق متفرقة بمحافظات مصر، تزامنًا مع قرب بداية فصل الشتاء، وتجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة.

الحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين

وقالت هيئة الطرق والكباري، إنها تتابع الحالة الجوية والأرصاد الجوية بشكل متواصل، للتصدي لأي معوقات تحدث بسبب الأمطار على الطرق السريعة، للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين.

وأشارت هيئة الطرق والكباري، إلى أنها جاهزة تمامًا للتصدي لسقوط الأمطار والسيول، وأنّ غرفة العمليات والأزمات بالهيئة تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا خلال فصل الشتاء لمتابعة التغيرات المناخية، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث سيول، وأن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وجميع المحافظات خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للسيول، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة.