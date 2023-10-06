انخفاض درجات الحرارة في الإسكندرية.. وتحذيرات لقائدي السيارات من الشبورة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم تقلبات جوية متباينة، حيث يستمر معدل انخفاض درجات الحرارة مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع أمواج البحر وشبورة مائية وغيوم في الجو، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين الراغبين الذهاب إلى عروس البحر بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة صباحا بسبب الشبورة وما يتبعها من أمطار متوقعة.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة في منتصف النهار، حيث تسجل العظمى 28 وتنخفض ليلا لتسجل الصغرى 22 درجة، ما يعني أنه طقس خريفي مميز.

تحذير لزوار الإسكندرية اليوم

وجاء أهم تحذير من الأرصاد الجوية الزوار المتجهين إلى الإسكندرية لقضاء الإجازة بسبب الشبورة المائية التي قد تسبب خطورة أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الأولى، والالتزام بالسير بالسرعة المقررة، خاصة حال سقوط أمطار.

ظواهر الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30% وهو أقل من أمس، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.25 إلى 1.75 متر وهو أمر مضطرب بحسب ما ذكرته «الأرصاد»، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.