آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر.. بدأ معركة صعبة مع مرض خبيث

أصبح السؤال عن آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، الأكثر بين متابعي ومرضى استشاري الأمراض الجلدية الشهير، الذي خلق قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط لمهاراته الطبية، لكن لتخصيص جزء كبير من وقته للرد على تساؤلات متابعيه عبر «فيسبوك» ومدواة غير القادرين مجانًا، قبل أن يسقط إثر وعكة صحية شديدة استمرت لأيام قبل الكشف عنها.

آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وحول آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، فمن المقرر أن يبدا الطبيب العلاج لمعرفة تطورات مرضه الخبيث، الذي أعلن عنه نجله مساء أمس.

وكانت الصفحة الرسمية الخاصة بالدكتور هاني الناظر، أكدت إصابته بخلايا سرطانية بالفعل وتم البدء في أولى خطوات التعامل مع المرض، مطالبة بالدعاء له.

آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وعكة صحية صعبة مر بها الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، خلال الأيام الماضية، بدأت بمعاناته من مشكلات صحية في الأنف والأذن، فضلًا عن شعوره بالصداع الشديد، قبل أن يخضع لعملية جراحية لتظهر إن الطبيب يعاني من مشاكل صحية خطيرة، لم تتوقف على مشكلات الصداع فقط.

وخلال الساعات القليلة الماضية، كشف نجل الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عن تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا إنه كان يعاني من صداع متزايد منذ نحو أسبوع، وتبين وجود خلايا سرطانية خبيثة: «الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة».

وتابع نجل الدكتور هاني الناظر أن والده حاليا يخضع للفحوصات والإجراءات اللازمة للكشف عن نوع الخلايا السرطانية: «حاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب»، حيث أنه يطلب الدعاء لوالده.

وجاء هذا التشخيص، بعدما أثار نجل الطبيب القلق، إذ أوضح منذ أيام أن والده تعرض لوعكة صحية، لم يكشف عنها حينها، مطالبًا محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، موضحا أنه سيخضع لعملية صباحا دون توضيح نوع الجراحة.

وكشفت نجلاء الناظر، ابنة استشاري الجلدية، سبب شعوره بالتعب المستمر، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مدونة: «أنا حبيت أقولكوا أنه فعلا بيرجع من العيادة بعد يوم متعب طويل، ويفضل يرد على أسئلة الناس ويكتب علاجات وساعات بيسهر لقرب الفجر، وبياخد كتير من وقت أسرته، اللي هو احنا وأحفاده اللي بيحبوه جدا يلعبوا معاه، ومش بيقعد معانا علشان يساعد الناس المريضة، ويكتب لهم علاج، لعله يكون سبب في شفاؤهم، وبييجي على نفسه علشان مايتعبش الناس، ويكلفهم ويخليهم ييجوا العيادة علشان يكتبلهم العلاج».

وتابعت ابنة هاني الناظر: «والدي لو حد راحله العيادة ولاقاه تعبان، أو متعصب شوية فده بيكون نتيجة الإرهاق الشديد اللي هو بيكون فيه، دكتور هاني بردوا بيكون حريص على المرضى بتوعه، أنا بس رجائي إن انتوا تصبروا عليه وتدوله أعذاره وقت تعبه أو لو كان أوقات عصبي شوية، زي ما هو بيصبر على الناس ويتحمل أذى البعض، وتقدّروا تعبه وتعب أي دكتور بياخد من وقته وجهده علشان يساعد في شفاء أي مريض».

الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وكان الدكتور هاني الناظر أكد من قبل، تعرضه لوعكة صحية، خلال منشور دونه عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، يعتذر فيه عن عدم قدرته على استقبال الأسئلة الخاصة بالمرضى، قائلًا: «أعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية، بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. أسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».

جدير بالذكر إن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لمنشورات من الأدعية والمناجاة مطالبين بشفاة الطبيب.