فيضانات الهند.. مقتل 40 وفقدان العشرات والجيش يتدخل (فيديو)

قال مسؤولون هنود، اليوم الجمعة، إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهيمالايا، وتستمر عناصر الإنقاذ الهندية في البحث عن عشرات ما زالوا مفقودين.

فيضانات الهند أثرت على حياة 22 ألف شخص

وفي التفاصيل، فاضت بحيرة لوناك الواقعة في ولاية «سيكيم» الجبلية في الهند على ضفتيها الأربعاء الماضي، مما أدى إلى فيضان كبير قالت السلطات إنه أثر على حياة 22 ألف شخص، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وجرفت فيضانات المياه في الهند منازل وجسور، وأجبرت الآلاف من المواطنين على مغادرة منازلهم، حسبما قال مسؤولون هنود يوم الجمعة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة جرفتها المياه

في السياق صرح مسؤولون في ولاية سيكيم الهندية أن عدد الوفيات بلغ 18 حتى مساء أمس الخميس، بينما قال مسؤولون في ولاية البنغال الغربية المجاورة الواقعة عند مصب البحيرة إن فرق الإنقاذ انتشلت 22 جثة أخرى جرفتها المياه، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

من جهته أعلن الجيش الهندي أنه يعتزم إجلاء نحو 1500 سائح تقطعت بهم السبل باستخدام طائرات مروحية مع تحسن الطقس في المنطقة.