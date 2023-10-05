فيضانات الهند.. 14 قتيلا وأكثر من 100 مفقودين (فيديو)

قال مسؤولون في الهند إن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم ولا يزال 102، بينهم 22 من أفراد الجيش الهندي، في عداد المفقودين في شمال شرق الهند، اليوم، بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة في ارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية ما أدى إلى حدوث فيضانات في وادٍ جبلي، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

كارثة مناخية جديدة في الهند

وأوضحت «رويترز» أن السلطات الهندية أشارت إلى أن الفيضانات تسببت في أضرار لنحو 22 ألف شخص في المنطقة، في سلسلة جديدة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب قارة آسيا ويرجع السبب فيها إلى تغير المناخ.

عمليات البحث تجري وسط استمرار هطول الأمطار

من جهته، قال المتحدث العسكري الهندي: «تجري عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا فضلا عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق».

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من حدوث انهيارات أرضية وتعطيل الرحلات الجوية مع توقع سقوط المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في مناطق من ولاية سيكيم الهندية والولايات المجاورة.