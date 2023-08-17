فيضانات الهند تتسبب في مقتل 72 شخصا بجبال الهيمالايا (فيديو)

قال مسؤول حكومي هندي اليوم الخميس، إن هطول أمطار غزيرة استمرت أياما في منطقة الهيمالايا الهندية قتلت 72 شخصا على الأقل هذا الأسبوع، حيث تسببت الرياح الموسمية الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات غمرت المياه الطرق وجرفت المباني وتركت السكان يتدافعون بحثا عن الأمان.

ظروف جوية صعبة في ولاية هيماشال براديش الهندية

ويعمل رجال الإنقاذ في ولاية «هيماشال براديش» الجبلية من خلال الظروف الجوية الصعبة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت الوحل والحطام من الأمطار التي ضربت نهاية الأسبوع، حيث وضعت وزارة الأرصاد الجوية الهندية الولاية في حالة تأهب قصوى وتتوقع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس للأنباء».

من جهته قال فيكرام سينغ، عامل في مركز عمليات الطوارئ بالولاية، إن 72 حالة وفاة حدثت خلال الأيام الخمسة السابقة وأن أعمال الإنقاذ مستمرة، حيث أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشجارا تتساقط بينما انهارت منازل بنيت فوق التلال على التوالي، وفي الخلفية يمكن سماع الناس يصرخون في رعب، وهم يهتفون «اخرج من هنا» و«عد».

انهيار معبد هندوسي في العاصمة شيملا

وفي عاصمة الولاية «شيملا»، انهار معبد هندوسي يوم الاثنين الماضي وسط انهيارات أرضية مميتة، وتخشى السلطات الهندية من أن المواطنين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، حيث قالت السلطات الهندية إن المعبد كان مزدحما بالمصلين، مما أثار مخاوف من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار أعمال الإنقاذ.

مئات الطرق المغلقة في عاصمة ولاية هيماشال براديش

وماتزال المئات من الطرق مغلقة، كما صدرت أوامر بإغلاق المدارس في شيملا حيث تساعد القوات الجوية الهندية وفرق الاستجابة للكوارث في إجلاء المواطنين من المناطق المنخفضة والمعرضة للخطر.

ومن جانبه قال رئيس وزراء الولاية، سوهفيندر سينغ سوخو، إن أكثر من 2000 شخص تم إنقاذهم باستخدام طائرات الهليكوبتر والقوارب البخارية وهم الآن بأمان في معسكرات الإغاثة.