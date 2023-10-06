«يونيسيف»: نزوح أكثر من 43 مليون طفل بسبب تغيرات المناخ خلال 6 أعوام

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن الكوارث المرتبطة بالطقس تسببت في نزوح 43.1 مليون طفل داخليا في 44 دولة على مدار 6 سنوات، بما يعني نزوح نحو 20 ألف طفل يوميا في تلك الفترة.

أطفال نازحون في مناخ متغير

جاء هذا في تقرير نشرته اليونيسف تحت عنوان «أطفال نازحون في مناخ متغير»، والذي يعد أول تحليل عالمي يرصد عدد الأطفال الذين أجبروا على الرحيل من ديارهم في الفترة ما بين 2016 و2021، بفعل الفيضانات والعواصف والجفاف وحرائق الغابات.

الصين والفلبين من بين الدول الأعلى في نزوح الأطفال

وأوضح التقرير أن الصين والفلبين من بين الدول التي سجلت أعلى الأعداد على الإطلاق لنزوح الأطفال، بسبب تعرض البلدين لطقس متطرف، ووجود عدد كبير من الأطفال بين السكان، والتقدم المحرز في قدرات الإنذار المبكر والإخلاء.

وأظهرت اليونيسف في تقريرها أنه قياسا بنسبتهم من إجمالي السكان، فإن الأطفال الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة مثل دومينيكا وفانواتو، كانوا الأكثر تضررا من العواصف، في حين كان الأطفال في الصومال وجنوب السودان هم الأكثر تضررا من الفيضانات.