التغير المناخي يتسبب في انتشار حمى الضنك ببنجلاديش.. فتك بالآلاف

لقى أكثر من ألف شخص مصرعهم في بنجلاديش، بسبب إصابتهم بحمى الضنك، وذلك في أسوأ تفشٍ على الإطلاق لهذه العدوى الفيروسية في تاريخ هذه الدولة الآسيوية.

انتشار حمى الضنك في بنجلاديش جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب «سي إن إن» فإن انتشار حمى الضنك في بنجلاديش جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي سببها التغير المناخي.

وأكدت «سكاي نيوز» أنه جرى الإبلاغ عن حالات إصابة بهذه الحمى الفيروسية خارج المناطق الحضرية في البلاد لأول مرة.

توفى 1017 شخصا في بنغلاديش من الفيروس منذ عام 2017

وارتفع عدد المصابين بفيروس حمى الضنك إلى أكثر من 208 آلاف حالة، وفقا لبيانات المديرية العامة للخدمات الصحية في البلاد، بينما توفى 1017 شخصا في بنغلاديش من الفيروس منذ عام 2017، ومن بين هؤلاء أكثر من 100 طفل.

وتسبب زيادة عدد المصابين بحمى الضنك في الضغط على النظام الصحي في البلاد، وتواجه المستشفيات نقصا في أعداد الأسرّة والطواقم المطلوبة للعناية بالمرضى.

وتنتقل حمى الضنك إلى البشر عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى الفيروسية التي يسبّبها فيروس حمى الضنك.