أسماك السردين تغزو أسواق دمياط.. والكيلو بـ40 جنيها

استقبل بوغاز مدينة عزبة البرج في محافظة دمياط، اليوم الجمعة، عدد من مراكب الصيد بعد رحلة الصيد محملة بالأسماك، وكانت أكثرها مراكب «الشنشولا»، التي تصطاد سمك السردين حيث تعتبر الأيام الحالية موسم لصيد السردين الذي يغزو أسواق دمياط.

وصول مراكب محملة بالسردين في دمياط

من جانبه، قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج لـ «الوطن» إن هذه الأيام تشهد موسم السردين، ووصول عدد من مراكب «الشنشولا» التي تستغرق رحلاتها للصيد عدة أيام فقط، على عكس مراكب الجر التي تبقى في البحر من أسبوع لثلاثة أسابيع.

وأضاف «خليل»، أن «الشنشولا» هي مراكب صيد متخصصة في صيد أنواع معينة من الأسماك، وتعمل 8 شهور طوال العام ويبدأ الموسم من شهر أبريل حتى أكتوبر، ويعمل الطاقم الموجود على المركب فترة 20 يومًا كل شهر، حيث تخرج المراكب للصيد في الليل مرتين، وتتجمع الأسماك حول الإضاءة التي يطلقها الصيادين.

توافر السردين في أسواق دمياط بـ40 جنيه للكيلو

وأضاف «خليل»، أن هذا الموسم شهد كثرة وانتشار أسماك السردين مما أدى إلى انخفاض سعره الذي يبدأ من 30 جنيها للكيلو والمتوسط الحجم وصل سعره إلى 40 جنيها للكيلو، مما زاد الإقبال عليه مقارنة بباقي أنواع الأسماك، لذا تم تسميته بالأكلة الشعبية، نظرًا لأنه يعتبر في هذه الفترة الأرخص سعرًا بين الأسماك.

تحذير مرضى النقرس من تناول السردين بكثرة

من جانبه، قال دكتور محمد فتحي، أخصائي الباطنة والتغذية العلاجية بمستشفى عزبة البرج المركزي بدمياط، لـ«الوطن»، إن كثرة تناول الأسماك ذات اللحوم الحمراء وخاصة السردين والتونة الحمراء، يمثل خطورة على مرضى النقرس، لذا ننصحهم بالتقليل من تناوله قدر المستطاع.