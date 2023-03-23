السردين طعام الأغنياء والفقراء في شمال سيناء.. اعرف الأسعار

شهد اليوم الأول في شهر رمضان المبارك، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء سمك السردين، في منطقة أبو صقل بوسط العريش، بمحافظة شمال سيناء، وهي ضمن المناطق المشهورة بالصيد البحري.

قال محمد الجغنة أحد الصيادين من حي أبو صقل في العريش، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سمك السردين يعتبر من الأكلات التي يحبها الجميع، خاصة أن الأجواء ما زالت باردة، ولا يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بالشكل الكبير.

موسم السردين بعد طمي ماء الأمطار

وأضاف «الجغنة»، أن هناك إقبالًا من المواطنين على عملية الشراء لعدة أسباب، أولها أن سمك السردين في هذا التوقيت بعد عملية طمي الأمطار، يكون له طعم ومذاق خاص، علاوة على أن سعر الكيلو في متناول الجميع، وتعتبر من أرخص الأسعار، وغير مكلفة في عملية الطهي أو الطبخ.

ثلاثة كيلوجرامات بسعر 100 جنيه في العريش

وقال عماد حجاب أحد بائعي الأسماك في العريش، إن سعر الكيلو انخفض من 60 جنيهًا، ووصل إلى 40 جنيها، ليسجل اليوم انخفاض آخر، وهو ثلاث كيلو بسعر 100 جنيه، وهو سعر قليل جدا، مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى، أو حال شراء دجاج أو لحوم.

بدورها أكدت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في بيان لها أمس، أن جميع الأسعار مرتبطة بالبورصة على مستوى الجمهورية، عدا الإنتاج المحلي، فهو يتوقف على عملية العرض والطلب.

وأضافت «رسلان» أن هناك متابعات من المديرية ومباحث التموين في الأسواق، لمراقبة الأسعار، وتواجد جميع المنتجات، سواء المواد الغذائية والأسماك واللحوم والدواجن بأسعار مناسبة.