وجبة البسطاء تزين الأسواق.. بشائر السردين تضبط أسعار الأسماك في دمياط

بدأت بشائر أسماك السردين تهل على أسواق دمياط، بعد طرح كميات هائلة من أسماك السردين البلدي، قادمة من بوسعيد ورشيد، فضلا عن كميات كبيرة مستوردة، خاصة من عمان واليمن، ما ساهم في ضبط الأسعار نوعيا بالأسواق، بعد أيام من ارتفاع أسعار كل أنواع الأسماك.

موسم السردين المنتظر

يقول مجدى البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط، إن موسم أسماك السردين، من المواسم التي ينتظرها الصيادين والمواطنين، الذين يفضلون تناولها، نظرا لاعتدال أسعارها، بالمقارنة بباقي أنواع الأسماك البحرية الأخرى، إذ يبدأ ظهور السردين بالأسواق ابتداء من الصيف.

ويشير البداوي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن سعر كيلو السردين المستورد «المجمد»، يتراوح بين 25 و35 جنيها، بينما يتراوح سعر أسماك السردين البلدى ما بين 50 الى 70 جنيها، حسب الحجم، ومع كثرة المعروض خلال شهر الصيف، يتراوح سعر كيلو السردين ما بين 30 الى 40 جنيها، ليمثل موسما آخر وفرصة للبسطاء من محبي تناول السردين والشبار، باعتبارهما أكلة شعبية رخصية الثمن.

ويوضح رئيس شعبة الأسماك بدمياط، أنه مع انتهاء شهر رمضان وموسم شم النسيم ودخول الصيف، سيزيد الانتاج، خاصة مع توافر أسماك السردين بكثرة، ما يساهم في توازن الأسعار، إذ يلجأ إليها البسطاء ويفضلونها، ليتراجع الطلب على البورى والطوبار.

50 مركبا متخصصة فى صيد السردين

يضيف حمدي الغرباوي نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، أن هناك نحو 50 مركبا تعمل في صيد أسماك السردين، بالقرب من الشاطئ، وتحديدا من غرب بورسعيد، حتى غرب رشيد، لافتا إلى أن أسماك السردين تتجمع في المنطقة الدافئة، عند التقاء التيارات المائية الدافئة من النيل بالبحر المتوسط.

وشهدت أسعار الأسماك خلال الأيام الماضية، ارتفاعا طفيفا يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات في سعر الكيلو، وأرجع التجار وأصحاب المحلات أسباب الارتفاع إلى قلة الإنتاج في موسم الشتاء، وتراجع إنتاج المزارع السمكية ببحيرة المنزلة.