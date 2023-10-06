مدحت صالح يدعم المرشح الرئاسي المحتمل السيد عبدالفتاح السيسي بأغنية جديدة

يستعد المطرب الكبير مدحت صالح، لتقديم أكثر من أغنية في الفترة الحالية، ومن بينها أغاني وطنية، وهناك أغنية يعمل عليها في الوقت الحالي، لتدعيم المرشح الرئاسي المحتمل السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

تأييد المرشح الرئاسي المحتمل السيد عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

وأعلن مدحت صالح، تأييده ودعمه في الانتخابات، للمرشح الرئاسي المحتمل السيد عبدالفتاح السيسي من خلال أغنية جديدة، يضع اللمسات النهائية عليها في الوقت الحالي، كي تخرج للنور خلال الأيام المقبلة، وفق ما صرح به لـ«الوطن».

وقدم مدحت صالح، عددًا كبيرًا من الأغاني الوطنية على مدار مشواره الفني، بداية من الأغاني القديمة لكبار المطربين التي يعيدها بصوته أو الأغاني الوطنية الجديدة التي يقدمها بداية من «تعيشي يا مصر» مع نادية مصطفى، مرورا بـ «يا طيبة، بتحارب، الله يعينك، أنا ابن مصر، شبك يا مصري، لو كنا بنحبها، قولوا لولادي».

آخر حفلات مدحت صالح

ويذكر أنّ آخر حفلات مدحت صالح، كانت «الأساتذة 2»، التي قدمها بالتعاون مع الشركة المتحدة ودار الأوبرا المصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا، ومن المقرر أن يستكمل مدحت مشروع الأساتذة خلال الأشهر المقبلة.

كما يستعد مدحت صالح، خلال الأيام المقبلة، لإحياء حفله السنوي بمهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامته في الربع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

أما عن آخر أعماله الفنية، فقدم أغنية «حمايا العزيز»، التي حققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا عبر المنصات المختلفة مثل «يوتيوب» و«تيك توك».

وعلى مستوى التمثيل، فآخر أعمال صالح، كانت مسلسل وبينا ميعاد" مع صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، محمد سليمان، وفاء صادق ومجموعة من الشباب منهم يوسف الكدواني، آية سليم، داليا شوقي، أسامة الهادي وغيرهم.