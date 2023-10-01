تكريم مدحت صالح بمهرجان الإسكندرية السينمائي.. ونرمين الفقي تمنحه الدرع

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي تكريم المطرب مدحت صالح في حفل افتتاح الدورة الـ39، ومنحته التكريم الفنانة نرمين الفقي.

نرمين الفقي تشيد بمدحت صالح

وأعربت نرمين الفقي، عن سعادتها البالغة بحضور هذه الدورة وتسليمها مدحت صالح درع تكريمه، مؤكدة أنها تعتبره بمثابة أخيها وصديقها الذي تعتز به وبتعاونها معه في مسلسل «أبو العروسة».

وشهد حفل الافتتاح، حضور كل من: شيرين، نرمين الفقي، أمير شاهين، منال سلامة، سلوى محمد علي، المخرج محمد عبدالعزيز وشقيقه عمر عبدالعزيز، المخرج هاني لاشين، المخرج علي بدرخان.

وكان الفنان مدحت صالح، قد أحيا حفلًا جماهيريًا ضخمًا، في دار الأوبرا المصرية، مساء يوم الجمعة الماضية، ضمن مشروع «الأساتذة»، فيما تصدر الحفل منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرضه عبر شبكة تليفزيون الحياة على الهواء مباشرة.