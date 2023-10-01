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تكريم مدحت صالح بمهرجان الإسكندرية السينمائي.. ونرمين الفقي تمنحه الدرع

كتب:

خالد فرج
10:18 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
مدحت صالح ونرمين الفقي

مدحت صالح ونرمين الفقي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي تكريم المطرب مدحت صالح في حفل افتتاح الدورة الـ39، ومنحته التكريم الفنانة نرمين الفقي.

نرمين الفقي تشيد بمدحت صالح

وأعربت نرمين الفقي، عن سعادتها البالغة بحضور هذه الدورة وتسليمها مدحت صالح درع تكريمه، مؤكدة أنها تعتبره بمثابة أخيها وصديقها الذي تعتز به وبتعاونها معه في مسلسل «أبو العروسة».

وشهد حفل الافتتاح، حضور كل من: شيرين، نرمين الفقي، أمير شاهين، منال سلامة، سلوى محمد علي، المخرج محمد عبدالعزيز وشقيقه عمر عبدالعزيز، المخرج هاني لاشين، المخرج علي بدرخان.

وكان الفنان مدحت صالح، قد أحيا حفلًا جماهيريًا ضخمًا، في دار الأوبرا المصرية، مساء يوم الجمعة الماضية، ضمن مشروع «الأساتذة»، فيما تصدر الحفل منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرضه عبر شبكة تليفزيون الحياة على الهواء مباشرة.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.