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مدحت صالح يبدأ حفله بـ«الأساتذة» على نغمات «يا أهل المحبة»

كتب:

محمود الرفاعى
10:36 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
مدحت صالح

مدحت صالح

صعد، منذ قليل، الفنان الكبير مدحت صالح على خشبة مسرح «النافورة» بدار الأوبرا المصرية، لإحياء الحفل الثاني لمشروع «الأساتذة»، وسط حضور جماهيري كبير.

الأغنية بصوت الفنان محمد عبدالمطلب

وبدأ مدحت صالح حفله بغناء «يا أهل المحبة»، وهي من غناء محمد عبد المطلب وألحان محمود الشريف. 

ومن المقرر أن يتغنى الفنان مدحت صالح في الأمسية بمصاحبة أوركسترا «سينى سيمفوني» بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصري يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربي.

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