الفلبين تضع 42 مطارا في حالة تأهب قصوى بسبب تهديدات بوجود قنابل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هيئة الطيران المدني الفلبينية، قالت اليوم الجمعة، إن الفلبين وضعت 42 مطارًا في حالة تأهب قصوى بعد تهديدات بوجود قنابل.

وأضافت أنه يجري تنفيذ إجراءات أمنية معززة فورية في جميع المطارات التجارية الفلبينية، بينما يتم التحقق من صحة التهديد.

وأوضحت أن التهديدات أرسلت عبر البريد الإلكتروني، وتحدثت عن استهداف رحلات جوية إلى سيبو وبيكول ودافاو وبالاوان.