زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الفلبين.. وتحذير من الهزات الارتدادية

أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) اليوم، أنّ زلزالًا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قبالة مقاطعة كاجايان الفلبينية.

وأوضح المعهد، وفقًا لتقرير قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية، أنّ مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترًا شمال شرق جزيرة دالوبيري، وعمقه 10 كيلومترات.

احتمالية وقوع هزات ارتدادية بعد الزلزال القوي

وحذر المعهد من احتمالية وقوع هزات ارتدادية بعد الزلزال القوي، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية فورية جراء هذا الزلزال.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ضرب زلزال ضعيف قوة 3.6 درجة علي مقياس ريختر في مياه شرق ولاية صباح بماليزيا في الساعة 2:38 صباحًا، وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، في بيان صادر عنها، أنّ مركز الزلزال كان على بُعد 7 درجات شمالا و117.8 درجة شرقًا، وعلى عمق 67 كيلومترًا.

استمرار هطول الأمطار

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، بيانا حذرت فيه من استمرار هطول الأمطار في كل من بيرليس وكيداه وبينانج لمدة يومين اعتبارًا من اليوم حتى غدًا، كما أصدر تحذيرات من حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية في شبة الجزيرة وولاية ساراوك.