حزب الوفد يدين التدخلات الخارجية في الشأن المصري

يتابع حزب الوفد عن كثب الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية، بداية من بيان البرلمان الأوروبي، ثم تخفيض مؤسسة موديز، التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك تصريحات مدير صندوق النقد الدولي، مدينًا التدخل الخارجي في الشأن المصري.

عدم الانسياق وراء دعوات للتدخل الخارجي

ويضع حزب الوفد المعارضة المصرية أمام مسئولياتها في عدم الدعوة أو الانسياق وراء أي دعوات للتدخل الخارجي في الشأن المصري.

وجاء في بيان حزب الوفد، أنه يثمن انحياز الدولة المصرية للمواطن البسيط ضد التصنيف، ورفضها الانصياع لأية ضغوط من مؤسسات ائتمانية الكل يعرف نواياها.

الوفد يثّمن قرار الدولة بالانحياز للمواطن

ويثمن حزب الوفد أنّ الدولة قررت وضع المواطن كأولوية، وعدم تحميله أعباء اقتصادية في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض العملة المحلية.

ويؤكد حزب الوفد على لسان الدكتور أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، أنّ مصر كانت ولا تزال أبية ومستعصية ضد أية ضغوط أو ممارسات دولية للتدخل في شئونها.