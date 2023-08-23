حزب الوفد يحيي ذكرى وفاة سعد زغلول ومصطفى النحاس اليوم

أعلن حزب الوفد، الثلاثاء، إحياء ذكرى زعيميه سعد زغلول ومصطفى النحاس اللذين رحلا عن عالمنا في يوم واحد بسنة مختلفة، وذلك انطلاقا من دور الحزب في تكريم زعمائه التاريخيين اللذين وضعوا بصماتهم بتاريخ الحزب.

زيارة ضريح سعد زغلول

وكان الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، كشف عن تفاصيل الاحتفالية، وقال إن الاحتفالات ستبدأ بزيارة ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول الساعة الثالثة عصرا، ويلقي الدكتور عبدالسند يمامة خطابا تاريخيا مهما من أمام الضريح.

جدير بالذكر أن الزعيم الراحل سعد زغلول رحل عن عالمنا يوم 23 أغسطس من 1927، تاركا خلفه تاريخا سياسيا حافلا وعملا وطنيا نبيلا.

وفاة سعد زغلول ومصطفى النحاس

كما رحل في ذات اليوم من عام 1965 أحد قيادات حزب الوفد الذين لعبوا دورا قويا بالساحة السياسية وواحد من مؤسسي الحزب وهو مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر الأسبق الذي صادف يوم وفاته ليوم وفاة سعد زغلول مع اختلاف السنة الميلادية، تلك الصدفة التي جمعت بين قامتين ورمزين من رموز الحزب العريق يحييها أبناء الحزب اليوم للاحتفاء بمواقف الزعيمين التاريخيين.