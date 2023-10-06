إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في عدة مراكز بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائيًا وإزالتها فورًا في المهد فضلا عن مواجهة البناء المخالف والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص.

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وأبوتيج والفتح وحي شرق بحملات لرصد التعديات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء.

إزالة تعديات في مركز أبوتيج

وفي مركز ومدينة أبوتيج، تم تنفيذ حملة لرصد التعديات بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز، أسفرت عن إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية النخيلة، بمشاركة مسئولي حماية الأراضي والإزالات بالمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية الفيما.

حملات إزالة التعديات في مركز البداري

وفي مركز البداري نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، حملة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي بنطاق المركز وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز، بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء، وتم خلالها رصد حالتي تعد على أرض زراعية بمدينة صدفا.