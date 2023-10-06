عضو بـ«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

هنأ المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات وضباط القوات المسلحة، وضباط الصف والجنود، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا، على انتصار حرب أكتوبر المجيدة، مشيرًا إلى أنّ هذه المعركة تجسيد حقيقي لقدرة الإرادة على تحقيق المستحيل.

الجيش يسطر بطولات بحروف من نور

وقال «صبور»، إن الجيش المصري سطر بحروف من نور بطولات وتضحيات رجاله في معركة استعادة الكرامة والعزة، وأرض سيناء الحبيبة، مؤكدًا أن انتصار مصر في هذه المعركة التاريخية، كان بمثابة نقطة تحول في المنطقة، إذ أعادت ضبط موازين القوى في المنطقة، بعدما رأت إسرائيل، أنّ مصر خرجت من حرب67 منهكة ولن تتمكن من خوض غمار الحرب مرة أخرى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن انتصار 6 أكتوبر سيظل مصدر فخر واعتزاز، لأنه تجسيد واضح لعبقرية العسكرية المصرية في قهر ما يراه البعض مستحيلًا، مؤكدا أن هذا الجيش العظيم والمخلص، وقف خلفه شعب قوي متماسك، وضع كرامته وأرضه أولوية مقدمة على كل شئ، فكان الإصرار على الحرب واستعادة سيناء التي جرى احتلالها في نكسة 67، فكان له ما أراد.

حرب السادس من أكتوبر كانت ملحمة وطنية

وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن حرب السادس من أكتوبر كانت ملحمة وطنية ضمت الشعب المصري بكل طوائفه، فكانت الخطوة الأولى نحو استعادة السيادة المصرية لكامل ترابها، لتواصل مصر السير على خطى البناء والنهضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتمكن من عبور تحديات صعبة، لتسير بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، بفضل قيادة واعية وذكية قادرة على قراءة المستقبل ومتطلباته.