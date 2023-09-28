«DMC» تعرض تقريرا عن محمد العباسي أول من رفع علم مصر على أرض سيناء

استعرض برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، قصة البطل محمد العباسي أول من رفع علم مصر على الأراضي المصرية المحررة في حرب أكتوبر.

وجاء في التقرير: «هو أحد علامات النصر في ملحمة أكتوبر 1973، البطل محمد العباسي أول من رفع العلم المصري على أرض سيناء بعد عبور القناة.. بطولة العباسي جعلته جزءًا من أيقونات النصر التي نستحضرها بمجرد ذكر حرب أكتوبر، حيث مشهد الجندي المصري الشجاع الذي يرفع العلم على خط برليف معلنًا النصر».

التحق بالتجنيد لمدة 5 سنوات

وتابع التقرير: «ولد العباسي بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، ثم حصل على الشهادة الإعدادية قبل أن يتوقف عن الدراسة ويتجه إلى العمل بالتجارة ليلتحق بعدها بالتجنيد لمدة 5 سنوات، قبل حرب أكتوبر 1973، ومع انطلاق الحرب كان محمد العباسي ضمن الجنود الأبطال الذين حققوا الإنجاز وخاضوا معركة استرداد الكرامة والأرض».

ارفع العلم يا عباس

وقال البطل محمد العباسي خلال التقرير: «ذهبت وسط الألغام والأسلاك الشائكة وطلعت قمة الدوشمة وضربت على اللي بيرجعوا ورا.. مبروك يا ناجي، قالي مبروك يا عباس، ارفع العلم يا عباس، شوف بقي اللحظة، علم مصر يرفرف تاني على سيناء».

وأضاف: «لو طلبت في أي مكان أدافع فيه عن مصر فأنا سباق قدام أي حد».