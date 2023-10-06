كيف تغلبت مصر على مانع قناة السويس المائي في حرب أكتوبر؟

كشف اللواء مهندس عادل العمدة، المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، وأحد أبطال سلاح المهندسين العسكريين سابقًا، كيفية تمكن سلاح المهندسين العسكريين في التغلب على مانع قناة السويس المائي خلال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك خلال فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة.

قناة السويس

وقال المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، خلال الفيديو، إن التيارات المائية وسرعة تيار المياه، واختلاف المناسيب في قناة السويس، ومواعيد المد والجزر، كانت أحد المحاور الرئيسية للدراسات التفصيلية التي أجرتها قواتنا المسلحة الباسلة للتخطيط لحرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة للتغلب على تحدي «النابلم»، الذي جهزته إسرائيل لإشعال قناة السويس حال محاولة عبورها.

وأشار «العمدة»، إلى أن رجال المهندسين العسكريين نجحوا في تثبيت رؤوس الكباري، وإنشاء 12 كوبري ثقيلًا وخفيفًا، خلال 6 ساعات، فضلاً عن إقامة 31 معبر معدية، إضافة إلى القوارب المطاطية للعبور.

انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم الجمعة، بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي نجحت مصر خلالها في اقتحام المانع المائي بقناة السويس، وخط بارليف الحصين، مع استكمال الكفاح المسلح والدبلوماسي حتى استرداد سيناء كاملة.